Хакеры опубликовали интимные фото с телефона Риз Уизерспун

Хакеры из организации Celeb Jihad опубликовали в Сети очередную порцию пикантных фотографий знаменитостей. На этот раз жертвой киберпреступников стала актриса Риз Уизерспун, известная по фильму "Блондинка в законе".

Злоумышленники украли из телефона 31-летней знаменитости приватные снимки, некоторые из которых носят интимный характер. Члены Celeb Jihad выложили массу кадров из личной жизни Руз Уизерспун. На большинстве фотографий актриса весело отдыхает на различных вечеринках, в кругу друзей, на курортах или в собственной ванной. Не обошлось без обычных человеческих дурачеств, но, в основном, без крамолы.

Однако часть публикаций демонстрирует пристрастие Риз Уизерспун к съёмке пикантных селфи. Она фотографировала вырезы своих платьев и свою грудь, пока лежала обнаженной в постели. Пока звезда кино не прокомментировала происшествие.

Ранее Celeb Jihad уже воровал компрометирующие фото у таких звезд, как Дженнифер Лоуренс и Меган Фокс. Ходят слухи, что некоторые публикации этих хакеров являются просто качественными подделками.