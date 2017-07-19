Памела Андерсон: Съмки в Playboy "спасли мне жизнь‍"

Недавно 50-летняя голливудская модель Памела Андерсон признала, что съемки для Playboy спасли ей жизнь. На фоне того, что она несколько раз была изнасилована, у нее не было внутренней уверенности в себе, однако откровенные фотосессии открыли перед ней много возможностей.

Накануне издание Us Weekly опубликовало интервью, которое было взято его корреспондентами у всемирно известной модели Памелы Андерсон. Говоря честно, модель сделала сенсационное признание, заявив, что съемки для журнала эротического содержания Playboy спасли ей жизнь. Раскрывая эту тему, она объяснила, почему это так.

Четыре года назад Памела Андерсон призналась, что за свою жизнь целых два раза подвергалась сексуальному насилию. В первый раз это произошло, когда ей было 12 лет, и над ней надругался 25-летний мужчина, собутыльник отца. В другой раз она пострадала от группы молодых людей из шести человек, состоящей из шести человек. Модель признается, что все это заставляло ее терять уверенность в себе, однако съемки в Playboy позволили ей заново открыть себя. В итоге ее фото занимало обложку эротического журнала целых 14 раз. До сих пор знаменитость узнают как секс-символа Америки, а ее возлюбленный - 32-летний футболист Адиль Рами, который ценит ее и считает красивее всех молодых.