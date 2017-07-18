Из-за бывшего парня Кайли Дженнер сделала тест на отцовство своей дочери‍

Из-за бывшего парня рэпера Тайги Кайли Дженнер сделала тест на отцовство своей дочери‍. Мужчина утверждал, что именно он является отцом новорожденного ребенка, однако экс-любовники договорились, что после теста он навсегда оставит эту тему.

Западные СМИ сообщают о том, что известной модели Кайли Дженнер пришлось сделать тест на отцовство своей дочери. Так случилось из-за того, что по этому поводу ей постоянно докучал ее бывший возлюбленный рэпер Тайга. Оказывается, он считал, что является отцом ребенка. Он даже заявлял, будто после расставания между ним и моделью была сексуальная связь. Между тем, такие заявления порочили честь Дженнер, ведь у нее уже другой бойфренд.

Чтобы раз и навсегда забыть об этом конфликте, модель сделала ДНК-тест своей дочери. По итогам она доказала Тайге, что родила от своего нынешнего парня Трэвиса Скотта, с которым она начала встречаться примерно год назад.