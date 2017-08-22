Юлия Пересильд чуть не поседела из-за сломанной руки подчиненного

Актриса Юлия Пересильд во время недавнего интервью рассказала очень нервный случай из своего режиссерского дебюта. На площадке декорация повредила руку одному из её подчиненных.

Знаменитость рассказала, что действующий глава Псковского драматического театра Дмитрий Месхиев неоднократно предлагал ей роль в одном из своих спектаклей. С этим режиссером Юлия Пересильд знакома ещё со времен обучения в ГИТИСе. С участием в постановке не складывалось долгое время. Однако летом 2017 года она предложила Дмитрию Месхиеву отдать ей в руки бразды правления спектаклем. По словам актрисы, она решила самостоятельно написать сценарий и поставить игру за бесплатно.

Так и случилось. Юлия Пересильд утверждает, что работа режиссером отнимает много нервов из-за огромной ответственности за все процессы, включая безопасность сотрудников. И вот однажды случилась трагедия - во время третьего прогона огромная деревянная катушка передавила руку и повредила палец одному молодому человеку. За неделю до премьеры пострадавшего госпитализировали с подозрением на открытый перелом. Тогда Юлия Пересильд ужасно переживала и "едва не поседела". За ночь она обзвонила массу знакомых хирургов из Москвы и Санкт-Петербурга. К счастью, по итогам трехстороннего рентгена в областной больнице хирурги выявили лишь разрыв тканей. Повреждения зашили и обработали. Вскоре парень уже вернулся к репетициям, несмотря на боль.