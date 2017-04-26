Иван Ургант рассказал, что планирует снимать новый музыкальный клип

Иван Ургант рассказал о том, что планирует снять очередной музыкальный клип. Информация появилась на его странице в Instagram.

Ургант сообщил, что в скором времени будет занят в съемках нового музыкального видео, однако какого именно содержания он еще не уточнил. В тексте публикации он обратился к молодым парам, которые стильно одеваются. Он уточнил, что оба эти пункта очень важны. Иван поделился адресом электронной почты, на который следует отправлять снимки вместе со своей второй половинкой. Он отметил, что в тех случаях, когда на фотографиях изображен один человек, шансов на участие в съемках не будет. Про само музыкальное видео ничего неизвестно, кроме того, что участникам надо будет целоваться в кадре.

Ургант прикрепил несколько фотографий, на которых привел примеры того, как надо будет одеться для съемок. Многие из его поклонников отметили, что подобного стиля придерживаются многие, и проблем в этом вопросе возникнуть не должно. Фанаты начали оставлять предполагаемые варианты в комментариях, но, скорей всего, известно станет уже после выхода самого видео.