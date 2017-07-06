Катя Жужа разоблачила вранье Ксении Бородиной, в частности о том, что телеведущая сама рассказывала о себе. Так, ранее она упрекнула бывшую подругу в том, что давала ей деньги на отдых, и на "Дом-2" та попала только из-за нее, однако Катя Жужа смогла поставить ее на место и ответить на все вопросы.

Всего несколько дней назад в профиле известной российской телеведущей Кати Жужи появился длинный пост, в котором она рассказала об отношениях с бывшей подругой Ксенией Бородиной. Там же она указала, что этим сообщением хочет окончить все словесные перепалки с ней. Тем не менее, оказалось, что не так уж и просто поставить точку. Кате Жуже пришлось ответить на обвинения бывшей подруги, которые она снова предъявила к ней. Так, Бородина напомнила ей о деньгах, которые давала на отдых, а также о том, что Жужа, якобы, попала на проект "Дом-2" только потому, что она ей помогла.

Отвечая на все обвинения, Катя Жужа разоблачила вранье Ксении Бородиной. Она призналась, что действительно когда-то брала у нее деньги, однако вернула полную сумму при первой встрече. Также она утвердительно ответила, что попала на скандальную передачу, пройдя кастинг, как и все остальные. Кроме всего этого, Жужа напомнила о "понтах" Бородиной, которая говорила, что на Сейшелах у нее была собственная вилла, - на самом деле поначалу она жила в отеле, и только позже, когда на передачу стала приезжать Ольга Орлова, им с Ольгой Бузовой тоже разрешили жить в ней.