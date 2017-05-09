Лев Лещенко пристально следит за жизнью Ольги Бузовой

Известный российский исполнитель Лев Лещенко откровенно признался в том, что наблюдает за жизнью телеведущей и певицы Ольги Бузовой в социальных сетях. Артист признался, что хочет быть "в тренде" и ему нравится то, как Бузова ведет свой блог.

Лев Лещенко стал гостем на новом шоу Гарика Мартиросяна "Мартиросян Official". Там, в беседе с ведущим, он рассказал о том, что находится "в тренде" и следит за жизнью многих звезд в социальных сетях. Лещенко рассказал, что ему нравится Ольга Бузова, по его мнению, она просто замечательно ведет свой блог. Также артист отметил, что подписан в соцсети на Полину Гагарину, Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и многих других знаменитостей, однако мало общается с ними.

Так как передача вышла в эфир первого апреля, Мартиросян предложил Лещенко разыграть кого-то из звезд. Так, они позвонили Ольге Бузовой и рассказали, что им предстоит исполнить гимн на предстоящем ЧМ по футболу, однако за мизерный гонорар. Телеведущая отметила, что для страны готова сделать это даже бесплатно, однако тут вмешался Мартиросян и признался, что они пошутили.

Ольга Бузова вовсе не обиделась на Льва Лещенко, она лишь отметила, что они шутят, а она может серьезно взять и записать гимн.