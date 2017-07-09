Ксения Собчак впервые показала лицо своего сына

Отдыхая на Таиланде вместе со своей семьёй, Ксения Собчак опубликовала редкий кадр - лицо своего сына Платона. Фотография появилась на странице знаменитости в Instagram.

Актер Максим Виторган запечатлел звездную супругу вместе с их общим ребенком в хижине. В описании журналистка отметила, что муж очень любит своих домочадцев, раз у него получаются столь умилительные фотографии. Снимок действительно получился очень чувственным. Малыш Платон смотрит на лицо матери, в то время как Ксения Собчак тянется к своему сыну губами, полуприкрыв глаза. Стоит отметить, что и здесь медийная личность сумела интегрировать рекламу. Снявшись в головном уборе от итальянской фирмы Tak.Ori, она традиционно отметила производителя ссылкой.

Мнения подписчиков о публикации разделились. Многие положительно отметили качество работы и нежность фотографии. Другие же посчитали поступок попыткой получить очередную порцию пиара благодаря ребенку. Некоторые комментаторы отметили, что курносостью Платон явно пошел не в маму.