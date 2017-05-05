Адель женила гея-комика у себя дома‍

Популярная британская певица Адель женила гея-комика Алана Карра у себя дома‍ в Лос-Анджелесе. О подробностях церемонии свадьбы с композитором Полом Дрейтоном рассказал он сам в эфире передачи This Morning.

Западные СМИ сообщают новость о том, как произошла церемония свадьбы между двумя знаменитостями нетрадиционной ориентации Аланом Карром и Полом Дрейтоном. Оказывается, их женила сама исполнительница Адель. В этом признался комик, когда был приглашен на передачу This Morning. Он рассказал, что церемония прошла несколько месяцев назад.

СМИ были поражены узнанным и решили уточнить, на самом ли деле все так и было. В ответ Адель опубликовала в на своей официальной странце в Instagram фотографию, на которой предстала в белом платье, накидке и обуви на фоне роз светлых, кремовых и розовых тонов. В шутку она написала о том, что готова на все, лишь бы был повод "нарядиться".