Полностью голая Екатерина Варнава показала своё тело в Instagram

Актриса российского шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предстала полностью голой на своей новой фотографии. Откровенным снимком она порадовала своих подписчиков в Instagram.

На фотографии знаменитость оголила своё тело и расположилась на довольно мрачном фоне, который в условиях черно-белого кадра выгодно оттенял сексуальные формы модели. Екатерина Варнава присела на бедро согнутой ноги и прикрыла руками свою грудь. В описании к публикации она поделилась тяжестью дня и поинтересовалась делами своих поклонников.

Но комментаторы практически не откликнулись на вопрос артистки. Они обратили больше внимания на внешность Екатерины Варнавы, чем на её нелегкую деятельность. В комментариях пользователи соцсети восхищенно отозвались о фигуре и формах звезды, назвав её "идеальной" и "шедевром".