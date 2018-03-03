Лена Миро раскритиковала Ольгу Орлову за перебор с пластическими операциями

Скандальная журналистка Лена Миро утверждает, что Ольге Орловой пора прекратить портить свое лицо у косметологов и пластических хирургов. При этом в первую очередь, певица должна честно признаться в своих многочисленных инъекциях красоты.

Лена Миро раскритиковала российских знаменитых женщин, которые тайно посещают пластических хирургов, однако на камеру говорят о своей «естественной красоте». К примеру, Ольга Орлова утверждает, что ничего плохого в пластической хирургии не видит, но сама пока не изменяла внешность.

Данные слова возмутили Лену Миро, которая в качестве доказательства пластики Орловой предоставила фотографии певицы до операций. «Посмотрите на лицо Ольги. Там же живого места нет. Обколота вусмерть. Орлова с её раздутыми губами и скулами -- ходячая антиреклама пластической хирургии, громкий призыв: «Не переборщите! А то будете, как я и мама Стифлера!», - написала Миро.