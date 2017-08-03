"Мозги в России не приветствуются": Юрий Лоза раскритиковал новую версию "Простоквашино"

Отечественный певец Юрий Лоза раскритиковал новую версию "Простоквашино". Уже по традиции комментируя какое-то событие, он отметил, что "Мозги в России не приветствуются". Между тем, мультфильм собрал уже больше 8 миллионов просмотров за сутки.

Не известно точно, когда Юрий Лоза стал специалистом широкого профиля, однако в последнее время он зачастил комментировать все громкие события. Накануне он дал комментарий журналистам одного из российских интернет-изданий по поводу новой версии мультфирма "Простоквашино", вышедшего в сеть 3 апреля. Несмотря на то, что с момента публикации прошли всего сутки, более 8 миллионов человек успели его посмотреть.

Лоза же, невзирая на все это, утвердительно произнес: "Смотреть не буду!". По его мнению, если продюссеры хотели сделать что-то интересное, им следовало использовать авторский сюжет. Между тем, певец заключил, что своими действиями они лишь испортили то, что уже было создано, опошлили его и исказили."Мозги в России не приветствуются" - заключил певец.