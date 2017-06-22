Олимпийский чемпион Алексей Ягудин с перебинтованной головой ужаснул снимком из больницы‍. Фотографию своего лица с белой повязкой, фиксирующей нос, он опубликовал в своем профиле фотохостинга Instagram.

Известный российский фигурист и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин накануне опубликовал свежий снимок в своем аккаунте социальной сети Instagram. В подписи к нему он рассказал, где сейчас находится и что ему и его жене пришлось пережить. Нетрудно догадаться, что предоставленные фигуристом фотографии ужаснули его поклонников. На них он запечатлен в больнице с объемной повязкой из бинта под носом, а также пластырями на нем. Пользователи фотохостинга отметили, что Ягудин сейчас выглядит не самым лучшим образом.

Между тем, от врачей "досталось" и его жене Татьяне Тотьмяниной. Она перенесла уже четвертую операцию на ноге. Алексей Ягудин показал ее шрам, через который виднелись хирургические нотки. Также пользователи сети заметили отек в том месте. Между тем, несмотря на всю серьезность происходящего, фигурист не забывает о чувстве юмора и описывает все в шутливой форме.