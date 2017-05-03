Фанаты Тарасова умоляли его вернуться к Бузовой за несколько дней до развода

Фанаты футболиста Дмитрия Тарасова умоляли его вернуться к телеведущей Ольге Бузовой за несколько дней до развода, сообщают отечественные таблоиды. До сих пор тему их отношений не перестают обсуждать в сети.

Как и Ольги Бузовой, так и у Дмитрия Тарасова уже давно образовались большие группы фанатов. Еще несколько лет назад их пару считали одной из самых счастливых в мире шоу-бизнеса, однако на деле все оказалось гораздо сложнее. Когда-то их поклонники были объединены, однако после развода знаменитостей им пришлось разделиться. До сих пор всплывают новые факты о том, что происходило накануне разрыва между футболистом и телеведущей. Оказывается, за несколько дней до развода фанаты Тарасова умоляли его вернуться к Бузовой.

На самом деле, развод "тарабузиков" стал настоящим шоком для их фанатов. Многие из них недоумевали, как они могут так легко разрушить все, что между ними было. Однако больше их волновало, как Дмитрий Тарасов может так равнодушно отнестись к разрыву, ведь Ольга Бузова была рядом с ним во все времена невзгод. Она помогла ему восстановиться после пяти операций, чего, как считают фанаты, он просто не ценил. По этой причине за несколько дней до развода через соцсети они умоляли его вернуться к Бузовой.