Супруга Джейсона Стэтхема удивила методами воспитания сына

Супруга Джейсона Стэтхема, а также известная модель Рози Хантингтон-Уайтли недавно поделилась своими методами воспитания сына. Девушка сообщила, что детей нужно воспитывать в духе феминизма не зависимо от пола ребенка.

30-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли в прошлом году впервые стала мамой и подарила своему возлюбленному Джейсону Стэтхему сына. В своем последнем интервью женщина призналась, что мальчика будет воспитывать по книге «Мы все должны быть феминистами», автора Чимаманды Нгози.

Поклонники неоднозначно отнеслись к такому выбору воспитания ребенка. Стоит отметить, что Анджелина Джоли и Шарлиз Терон также не различают методы воспитания между мальчика и девочками. Теперь сын Терон носит юбки, а дочь Джоли предпочитает надевать одежду для мальчиков.