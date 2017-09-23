Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко поправилась на 10 килограмм, чтобы перекачать жир в ягодицы

Бывшая участница «Дом-2» Екатерина Колисниченко осознанно поправилась на 10 килограмм ради предстоящей пластической операции. Звезда телестройки решила пойти на такие меры, чтобы жир со всего тела хирурги перекачали в ее ягодицы.

Как сообщают СМИ, экс-участница «Дом-2» продолжает стремиться изменить себя и свое тело. Екатерина Колисниченко, после ухода из телепроекта, меняет цвет волос и прически, делает операции по изменению формы носа и увеличению губ. Также она увеличила грудь и решила изменить еще и форму ягодиц.

Пока ее сестра-близняшка Юлия уже воспитывает двоих детей и живет в браке, сама Екатерина Колисниченко намерена обрести желаемую фигуру з счет пластических операций. Звезда «Дом-2» решила не утруждать себя изнурительными тренировками в спортивном зале, желанную форму ягодиц она хочет получить при помощи операций.

Для операции по перекачиванию жира Колисниченко набрала уже 10 килограммов, она уверена, что это поможет ей наконец-то обрести желаемую форму «пятой точки». Процедура, которая называется липолифтинг, стоит недорого, но и результат впечатляет своей эффективностью.