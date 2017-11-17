В Сеть «слили» интимные снимки Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

В Сети появились интимные снимки Армена Джигарханяна и его экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. На фото 82-летний актер в плавках обнимает полуобнаженную пианистку, пару сравнили с «головастиком и моржом».

Пользователи Сети активно обсуждают снимки, которые неизвестные «слили» в интернет. На фотографиях изображены Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская, снимки были сделаны до начала скандальных разбирательств и громкого развода.

На фото изображен Джигарханян в плавках, он обнимает Цымбалюк-Романовскую, которая одета в мини-купальник. Многие пользователи отметили, что у пианистки достаточно красивая фигура и стройные формы. А вот касательно актера комментаторы высказались нелестно. Джигарханяна назвали «моржом» и «пузатым». Другие же высказались о том, что в его годы он уже может себе позволить «отпускать живот».

Нашлись и те, кто усомнился в искренности чувств пары. Пианистка, уверенны пользователи, сошлась с пожилым актером из-за денег и славы. А вот Джигарханян, который не так давно рассказывал журналистам, что до сих пор видит у актрис «грудь и прочее», явно в Цымбалюк-Романовской искал не любовь, а красивое молодое тело.