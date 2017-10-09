Жестоко избивший жену после подозрений об измене актер "Улицы" попросил прощения

Актер сериала "Улица" Анатолий Наряднов публично признался в том, что жестоко избил свою супругу на почве ревности. Он попросил у Татьяны прощения и она также призналась мужу, что никогда не изменяла ему с другим мужчиной.

Не так давно стало известно о том, что Анатолий Наряднов оказался в полиции сразу после того, как жестоко избил свою жену. Татьяна рассказала, что все это произошло на почве ревности, ей на телефон пришло сообщение от другого мужчины с предложением встретиться и она не успела его спрятать, когда в комнату вошел муж. Он сразу же начал выпытывать у жены, кто ей писал, а когда не получил ответа, обвинил ее в измене и начал избивать.

После произошедшего Татьяна отправилась в больницу, а Наряднов в полицию. Актер сам позвал свою супругу на шоу "На самом деле", чтобы она прошла детектор лжи и выяснить, изменяла ли ему Татьяна. В ходе передачи Наряднов со слезами на глазах просил прощения у жены и говорил, что совершил ужасную ошибку, это было в первый и последний раз.

Татьяна подтвердила, что это был первый раз, однако ранее муж неоднократно давал ей пощечины. Также она призналась, что никогда не изменяла своему мужу, несмотря на то, что встречалась с мужчиной, с которым познакомилась в соцсети. Женщина заявила, что между ними никогда не было секса.

В настоящий момент актеру сериала "Улица" грозит до 8 лет лишения свободы, однако его адвокат намерен смягчить наказание в суде.