Анна Хилькевич официально подтвердила слухи о своей беременности

Звезда сериала "Универ: Новая общага" Анна Хилькевич официально подтвердила информацию о том, что в ее семье скоро появится еще один ребенок. Она снялась в откровенной фотосессии, показав журналистам свой внушительный беременный живот.

Как известно, в последнее время журналисты стали чаще поднимать вопрос о положении Анны Хилькевич, многие утверждали, что звезда ждет второго ребенка. Последние сведения появились в прошлом месяце, когда Хилькевич появилась на светском мероприятии и плохо замаскировала внушительный животик. Теперь же актриса отметила, что ей надоело скрывать правду, ведь уже фанаты и пресса догадывается о ее положении.

Она заявила, что не видит смысла скрывать то, что и так все видят, потому снялась в откровенной фотосессии для интернет-магазина. Хилькевич рада, что ей больше не придется прятаться в огромных платьях и свитшотах, чтобы укрыть от любопытного взгляда свой живот, да и не зачем скрывать то, что идет каждой женщине.

Отцом второго ребенка Хилькевич стал, конечно же, ее супруг Артур Волков. Пара уже воспитывает первую дочь Арианну и мечтает о рождении еще одной девочки, чтобы у малышки появилась сестра. В настоящий момент Хилькевич не раскрывает информации о поле будущего ребенка и сроке своей беременности. Судя по фото, появившимся в Сети, актриса находится уже на большом сроке.