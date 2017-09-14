Британская телеведущая шокировала фанатов своей пораженной болезнью рукой

Знаменитая британская телеведущая Дженни Фалконер решила рассказать фанатам о своем редком заболевании. В связи с этим она разместила с Сети свою разноцветную руку и отметила, что страдает болезнью Рейно.

На своей странице в соцсети Фалконер опубликовала фотографию своей руки, на которой отчетливо видно, что указательный палец имеет мертвенно-бледный оттенок, в то время как остальные пальцы выглядят нормально. Телеведущая рассказала, что еще с подросткового возраста страдает таким страшным заболеванием, как болезнь Рейно, которая поражает пальцы рук и ног.

Данная болезнь связана с плохой циркуляцией крови в пальцах и из-за этого мелкие сосуды сужаются на холоде и во время стресса, кровь перестает поступать в пораженные участки. Фалконер рассказала, что болезнь иногда доставляет ей просто невыносимые боли, а также отметила, что эффективного лечения от нее нет.

Подписчики решили поддержать телеведущую и отметили, что они знакомы с такой болезнью, как Рейно. От нее страдают либо они сами, либо их родственники. Они посоветовали Фалконер набраться терпения и смириться с тем, что ей придется пережить и с чем нужно бороться.