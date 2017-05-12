Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно согласовали условия опеки над детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то достигли перемирия и окончательно договорились об условиях опеки над их детьми. Актриса отказалась от своих первоначальных требований и готова разделить опеку с экс-мужем.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники, Джоли и Питт официально разведутся уже через несколько недель. Актриса согласилась, чтобы ее экс-муж принимал участие в жизни их детей и имел такие же права, как и она.

Если ранее Джоли требовала, чтобы опека над детьми была предоставлена только ей, то теперь она решила, что Питт также сможет общаться и путешествовать со своими наследниками. Известно, что на развод звездная пара подала еще в 2016 году. Однако, все это время они не могли решить вопросы об опеке детей и не шли на мировые соглашения.

Теперь же, сообщают источники, экс-супруги поняли важность уважительных отношений и намерены сохранить такую тенденцию для того, чтобы уберечь своих детей от потрясений и беспокойств. Как сообщается, юристы уже приступили к оформлению всех необходимых документов и развод случится в ближайшее время.