Британская пианистка Майлин Класс снялась полностью голой назло хейтерам. Несмотря на то, что она очень талантлива и имеет свой бизнес, каждый день она слышит упреки от хейтеров, которым она и решила досадить, показав идеальную фигуру на камеру.

Пианистка из Великобритании Майлин Класс показала новую фотосессию, которую, как она рассказала, устроила назло хейтерам. В этом году ей исполнится уже 41 год, однако такой вывод сложно сделать, взглянув на ее идеально сложенное тело, которому позавидуют многие девушки. Класс является профессионалом в музыке - она прекрасно поет и играет на фортепиано, однако она обладает и другими талантами. Так, ей хорошо дается актерское мастерство, а также она пробовала себя в роли модели. Новые фотографии - отличное подтверждение тому, что быть позировать на камеру у нее также получается прекрасно.

Как уже упоминалось, пианистка снималась полностью голой. Чтобы прикрыть интимные места, она использовала массивные перчатки, надетые на руки, а также вставала в определенные позы. Майлин Класс уверенна, что такой смелый шаг с ее стороны вдохновит ее подписчиков на то, чтобы тоже совершать смелые поступки и ничего не бояться в этой жизни. Между тем, фотографии были адресованы и к хейтерам. Пианистка знает, что они говорят о ней много плохого, однако она показала, что уверенна в себе а на их мнение ей абсолютно все равно.