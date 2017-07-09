Стриптизер Тарзан намекнул на интим с Ириной Салтыковой

Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан и муж певицы Натальи Королёвой, в своем Instagram разместил фрагмент клипа Ирины Салтыковой «Белый шарфик», в котором он изображен полуобнаженным. По мнению пользователей, роликом Тарзан намекнул, что имел с Салтыковой интимную близость.

Как стало известно, пользователи Сети активно обсуждают ролик, размещенный в Instagram-аккаунте Тарзана. на видео показан фрагмент клипа на песню Ирины Салтыковой о белом шарфике. Певица заходит в бассейн к полуобнаженному стриптизеру, сама же она одета в откровенный купальник и прозрачный халат.

В описании к ролику Тарзан написал «Когда деревья были большими». По мнению пользователей, стриптизер открыто намекнул на то, что в те года он имел интимную близость с Салтыковой. В комментариях многие написали, что Тарзану стоит быть скромнее и беспокоиться о том, как его жена Наталья Королёва отреагирует на такие публикации.

Как оказалось, Наталья Королёва не тревожится по поводу возможных измен и связей своего мужа Тарзана с другими женщинами. По словам певицы, она живет со стриптизером уже 17 лет и прекрасно понимает, в чем заключается специфика его работы. По словам Натальи Королёвой, она уже давно ни что не реагирует.