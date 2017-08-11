Ученые «воскресят» Мэрилин Монро в новом фильме

Американская актриса Мэрилин Монро может появиться в новом фильме, звезду «воскресят» при помощи компьютерной графики и новых технологий. Отсканированная внешность Монро будет перенесена на ее двойника, который и будет сниматься в кино.

Как сообщается, для нового биографического фильма об актрисе Мэрилин Монро ученые отсканируют ее внешность и перенесут ее на актрису Сази Кеннеди. Получится, что двойник Монро сыграет в фильме роль, но зрители увидят лицо и мимику погибшей актрисы, чья судьба и история жизни до сих пор вызывает массу обсуждений и вопросов. По данным, актриса-аватар очень похожа на саму Мэрилин Монро и зрители не смогут отличить «воскрешенную» актрису от настоящей.

Опыт «воскрешения» звезд для съемок новых фильмов и других мероприятий уже получил применение в ряде случаев. Так, ученым удалось создать концерты, на которых «выступали» электронные проекции рэпера 2Pac и певца Майкла Джексона.

А в фильме «Терминатор» специалисты использовали отсканированную внешность молодого Арнольда Шварценеггера, в результате чего, на экранах снова появился молодой терминатор.