Наталья Рудова восхитила поклонников прекрасным внешним видом

Популярная отечественная актриса и звезда Instagram Наталья Рудова решила реабилитироваться перед поклонниками за снимок без макияжа и на новом фото показала себя во всей красе. Фанаты оценили не только прекрасный макияж, но и великолепную фигуру Рудовой.

Актриса Наталья Рудова в Instagram показала, как проходят её съемочные будни. В своей гримерке знаменитость опубликовала селфи, которое очень порадовало поклонников. На этот раз недоброжелатели не нашли недостатков во внешности актрисы.

«Красивый макияж, глаза супер», «Идеальна... Очень красивая», «Очень красивая девушка», «Я вами восхищаюсь», «Ната, самая красивая», «Какая же ты красивая, это просто загляденье, такая настоящая», «Рудова, ты бомба», - писали в комментариях поклонники актрисы.