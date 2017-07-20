Владимир Соловьёв шокировал подписчиков своим фото без телевизионного грима

Известный российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв опубликовал на своей странице фото того, как он провёл свой выходной. Однако подписчики попросили его внимательно следить за своими публикациями.

В свои 54 года Владимир Соловьёв находится в хорошей физической форме. Несмотря на загруженный рабочий график, он умудряется находить время для отдыха. Больше всего телеведущий предпочитает спорт. В этот раз он решил сыграть с друзьями в футбол под открытым небом, несмотря на неподходящую погоду.

Хотя его команда и одержала победу, Владимир всё же решил наказать себя физическими упражнениями и занялся после матча серией ускорений. Многие из подписчиков Соловьёва выразили беспокойство за здоровье ведущего, указывая не его немолодой возраст. Они посоветовали ему беречь себе и не изнурять тренировками.

Возможно, такое волнение среди поклонников Владимира возникло из-за неудачного фото, которое он сделал. Соловьёв подобрал неудачный ракурс для «селфи» из-за чего кажется, что он очень устал или нездоров. Некоторые из подписчиков предположили, что это обычный вид Владимир, но когда он выходит в эфир на телевидение его гримируют, и он приобретает вид, к которому все привыкли.