Лена Миро прокомментировала скандал между Бородиной и Жужей

На днях Ксения Бородина язвительно прокомментировала успех своей подруги. Телеведущая обвинила Катю Жужу в предательстве. В стороне не осталась блогер Лена Миро, которая жёстко раскритиковала знаменитостей.

Ксения Бородина заявила, что её подруга, достигнув успеха, стала помыкать ею и указывать что она должна делать. Телеведущая также считает, что подруга использовала её, а потому обвиняет Катю Жужу в предательстве. Она вспомнила о том, как помогала подруге прокормить её дочку и горько подметила, что подруга, став телеведущей, стала надменной.

Миро заметила, что Ксения Бородина не способна радоваться успехам близких ей людей. Как показывает практика, телеведущая предпочитает подавать руку помощи нуждающимся и исполнять роль спасителя, не компаньона.

Доказательством того служат многочисленные примеры из личной жизни актрисы, считает Миро. Она проанализировала все любовные связи, и подчеркнула, что Бородиной многие партнёры просто пользовались.

С подругами Ксения предпочитает состязаться или же исполнять роль мецената. Как результат, она позиционирует себя жертвой злых людей, которым она сделала так много «добра».