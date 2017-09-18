Полина Гагарина опубликовала видеоролик, в котором дети поздравляли её с днём рождения

27 марта известная российская певица и участница «Евровидения-2015» отметила 31 год. На её странице в Instagram было опубликовано видео, в котором дети из различных городов России поздравляли певицу с днём рождения.

Сама Гагарина была тронута поздравлением. Она назвала детей "сладенькими" и невероятно маленькими поклонниками тёти Полины. Она упомянула, что такого рода поздравления являются для неё самыми искренними и ценными. К поздравлениям присоединились и множество взрослых поклонников певицы. Помимо пожеланий здоровья и творческих успехов они отметили, что не смогли поздравить её раньше. Также были те, кто не был впечатлен видеороликом с поздравлением от детей. Они утверждали, что в подобных видео отсутствует искренность из-за прочтения заранее подготовленного текста.

В связи с трагедией в Кемерове певице пришлось перенести свой концерт на более позднюю дату. Возможно, с трауром и связано то, что на странице Гагариной мало поздравлений.