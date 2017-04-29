Алеся Кафельникова показала пикантные снимки с пиджаком на голое тело

Алеся Кафельникова не редко публикует в своем Instagram-профиле откровенные снимки, в этот раз она показала часть фотосессии, где из одежды на ней были пиджак, ботфорты и подвязки для чулок. Еще более откровенные фото показал ее фотограф, который дополнил коллекцию чуть более интимным снимком.

В своем Instagram Алеся Кафельникова показала снимки, где она позирует в пиджаке на оголенное тело. Модель без стеснений публикует подобные фотографии и пользователи уже перестали удивлять от обнаженного тела Кафельниковой.

Однако, Кафельникова решила показать своим подписчикам не все фотографии. Еще один снимок, где модель сидит на полу и обнажает взору ягодицы, опубликовал фотограф, который и проводил для нее фотосессию.

Пользователи отметили, что образ у Кафельниковой подобран хорошо. Однако, некоторым все-таки не понравилась чрезмерная откровенность. Алеся Кафельникова не стесняется своего тела, а ее снимки с полуголым телом то и дело «сливают» в Сеть. По мнению пользователей, девушке следует начать заниматься саморазвитием и попытаться впечатлить аудиторию подписчиков не только провокационными фотографиями.