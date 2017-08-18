"Особенная дочь" Ирины Хакамады откровенно рассказала о беременности мамы

"Особенная" дочь Ирины Хакамады Мария недавно пришла на программу "Жить здорово" и рассказала Елене Малышевой о своей жизни и раскрыла подробности о беременности матери. В ходе беседы девушка заявила, что хочет стать знаменитой и полезной своей стране, как ее мама.

Новый выпуск программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой был посвящен обсуждению синдрома Дауна и как правильно родителям следует заботиться о ребенке с таким диагнозом. На программу приехала "особенная" дочь Хакамады, Мария, которая доказала, что с таким диагнозом можно свободно жить, учиться, работать, любить и быть любимой. Она рассказала о своей учебе в колледже, а также об отношениях со своим молодым человеком, который, кстати, тоже родился с синдромом Дауна.

Кроме всего прочего, Мария поблагодарила свою мать за то, что она не сделала аборт и родила ее с таким диагнозом, не отказалась, а занялась лечением и воспитанием своей дочери. Девушка рассказала, что Хакамада еще во время беременности узнала, что у нее будет "особенный" ребенок, но все же решилась рожать.

Сама Мария отмечает, что она хочет стать знаменитой и полезной своей стране. По словам девушки, она уверена в том, что сможет стать такой же, как и ее знаменитая мама.