Голые Панин и его любовница шокировали общественность

Скандально известный российский актер Алексей Панин в очередной раз шокировал общественность. На этот раз он опубликовал "голое" фото из душа, на котором позирует с полностью обнаженной женщиной.

На своей странице в соцсети Алексей Панин опубликовал довольно эротический снимок, который поверг в шок его фанатов. На снимке актер полностью голый в душе обнимает любовницу, которая так же полностью обнажена. При этом Панин любезно прикрыл рукой интимное место возлюбленной, а она спрятала в руках немаленькую грудь. Свое "причинное" место Панин также спрятал, укрывшись за спиной женщины.

Данное фото вызвало отвращение у фанатов, которые отметили, что выставлять такие "голые" фото считается просто аморально. Они напомнили Панину о том, что его малолетняя дочь может наткнуться в Сети на своего голого папу, что ее вряд ли порадует. Они начали оскорблять актера и его любовницу говоря об их умственных способностях.

В то же время нашлись и защитники Панина, которые отметили, что это его личная страница в Сети и он может публиковать на ней что угодно, в том числе и подобные фото. Некоторые отметили, что актеру и его женщине просто "плевать" на окружающих, они ничего не стесняются и наслаждаются жизнью, так сказать, "что естественно, то не безобразно".