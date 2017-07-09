«А как же Королёва?»: Голый Тарзан сымитировал секс с поклонницей

Стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, продолжает срывать на своих выступлениях овации от восторженных зрительниц. В честь дня 8 марта Тарзан, видимо забыв о браке с Наталье Королёвой, сымитировал секс с одной из престарелых женщин, посетившей его выступление.

Как стало известно, свои танцы и коронные номера, где из одежды на Тарзане остается лишь полотенце, мужчина решил продемонстрировать в Ростовской области. Сергей Глушко выступал в Волгодонске, там он пригласил на сцену одну из зрительниц и вовлек ее в свой номер.

Обнаженный Тарзан, прикрывая интимные органы полотенцем, танцевал вокруг женщины. Стриптизер не стеснялся в своих движениях, он позволял себе укладывать поклонницу на пол и имитировать на ней движения, которые чаще всего делают во время секса. Видимо, поклонница пришла в восторг, так как противиться таким танцам она не стала.

Более того, женщина позволила Тарзану поставить ее на «четвереньки», после чего тот продолжил имитировать половой акт. Стриптизер неоднократно наклонялся к лицу поклонницы и делал вид, что ее целует.

Пользователи Сети пришли в шок и стали писать о том, что Тарзан, видимо, позабыл о своей супруге – певице Наталье Королёвой. Многие также отметили аморальность таких танцев и посоветовали Тарзану поискать работу, соответствующую статусу взрослого мужчины.