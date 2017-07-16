«Как сидорову Козу»: Панин показал, как тапком «гоняет» свою дочь

Актер Алексей Панин решил в очередной раз привлечь к своей персоне внимание пользователей Сети. Скандальный мужчина показал, как тапком и ремнем воспитывает свою дочь Анну.

Алексей Панин нередко показывает в своем Instagram-аккаунте провокационные ролики и снимки, которые часто вызывают бурю обсуждений в Сети. Однако, актер недолюбливает «желтых» журналистов и часто выступает с оскорблениями против них.

В этот раз Панин спровоцировал бурные обсуждения новым роликом, на котором он, якобы, бьет свою дочь Анну тапком, ищет ремень и собирается «пороть как сидорову Козу». Актер указал в описании, что видео стало ответом на комментарии и новости СМИ, которые появились после предыдущего его снимка.

На нем Анна Панина, дочь скандального актера, ест хлеб с икрой и позирует рядом с большим количеством деликатеса. В описании к данному фото Панин указал, откуда у них икра, чтобы все поняли – пост рекламный. Однако, большинство пользователей отметило, что дочь Панина «жирует» на икре и ест слишком много деликатесов.

В итоге, Панин записал ролик, где кричит, что его дочь больше не будет есть икру и будет «выпорота». По выражению лица девочки понятно, что видео постановочное. Таким образом Панин пошутил над журналистами и дал понять, что ко всем комментариям он относится с юмором.