«Бедность»: Вязаное платье не смогло удержать грудь Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова в очередной раз заткнула за пояс своих противниц. «Дар божий» уже не помещается в одежде балерины.





Таким фактом похвасталась сама Волочкова в социальных сетях. Она поделилась совместным снимком со своим любовником и плюшевым мишкой. Однако поклонники также заметили сначала именно грудь балерины. Вязаное платье в районе декольте артистка балета решила подрезать, поскольку «не вмещается грудь. Бог наделил».



Такие неуместные признания только рассмешили подписчиков. Большинство стало вновь обвинять Волочкову в фальшивости: показное богатство, ненастоящие отношения с «водителем». Мол, о каких гонорарах может идти речь, если Анастасии не хватает денег на шампунь и новую одежду, говорят пользователи. Притом многие заметили, что балерина старается на каждом фото на диване показать свои «богатства» в виде продукции Apple.