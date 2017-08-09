В Сеть попала серия «голых» фото Алеси Кафельниковой

В Сети появилась серия «голых» фотографий 19-летней модели и дочери известного спортсмена Алеси Кафельниковой. На снимках девушка позирует оголенной, курит сигареты и демонстрирует губы после инъекций для их увеличения.

В одном из Telegram-каналов популярного издания появились новые снимки скандально-известной модели Алеси Кафельниковой. В свои 19 лет она успела пройти реабилитацию от наркотической зависимости, стать «эпицентром» скандальных слухов и побыть в отношениях с рэпером Pharaoh.

На снимках девушка позирует в полуголом виде, демонстрируя обнаженную грудь, ягодицы и сигарету во рту. Алеся Кафельникова сделали селфи в зеркале, из одежды на ней надето лишь кружевное белье или футболка, которую ту поднимает вверх.

Снимки активно набирают популярность и получают бурное обсуждение в Сети. Многие пишут, что «вседозволенность» сыграла с «разбалованной Кафельниковой» злую шутку.

Пользователи осуждают девушку за ее «голые» фото и рекомендуют ей заняться саморазвитием, так как красота невечная, а «жить ей еще долго».