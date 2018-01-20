«Как Гитлер!»: Бузова «зиганула» у памятника «Здесь начинается Россия»

Ольга Бузова в очередной раз подверглась критике пользователей Сети, в этот раз поводом для оскорблений стал снимок, где звезда сфотографировалась у памятника «Здесь начинается Россия». Многие решили, что Бузова «кинула зигу» и сравнили ее с Гитлером.

Волна негодования образовалась после того, как певица и звезда «Дом-2» опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок у памятника в городе Петропавловск-Камчатский. На фото звезда позирует рядом с надписью «Здесь начинается Россия». Своей рукой Бузова указывает на начало надписи, но жест был воспринят весьма неоднозначно.

По словам пользователей, на снимке Бузова «кидает зигу». За такой жест ее обозвали «фашистом», сравнили с «Гитлером» и пожелали смерти. Большинство хейтеров не сильно подпирали выражения, их оскорбления содержат в себе принижающие сравнения и масса нецензурной лексики.

Однако, фанаты Бузовой стали оправдывать свою любимицу и заявили, что она просто указывает на памятник. В комментариях начались споры уже не по поводу «зиги» Бузовой, теперь оскорблениями между собой обмениваются пользователи.