Голая Дженнифер Лоуренс "засветилась" в кадрах из "Красного воробья"

Кадры из нового фильма "Красный воробей" с голой Дженнифер Лоуренс сегодня "всплыли" в Сети. Распространителями подобных фильмов являлись охотники за обнаженными фото голливудских знаменитостей.

Шпионский триллер "Красный воробей" станет доступен российскому зрителю только 31 мая, однако многие поклонники подобных картин и актрисы, исполняющей главную роль, Дженнифер Лоуренс, уже по нескольку раз пересмотрели захватывающий трейлер.

Однако, сегодня в Сети появились новые кадры из "Красного воробья" с участием голой Дженнифер Лоуренс. На снимках она в качестве бывшей балерины Доминики Егоровой соблазняет молодого мужчину в номере гостиницы.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса долго не решалась подписать контракт на съемки в фильме из-за большого количества эротических сцен. Эти сомнения связаны со скандалом, произошедшим еще в 2014 году, когда хакеры похитили с ее iCloud личные фото актрисы.