Эммануил Виторган о своей новорожденной дочери: «жаль, что не увижу ее в полном расцвете»

78-летний Эммануил Виторган, которому его 55-летняя жена родила дочь, заявил об отсутствии надежд и сожалении о том, что «не увидит новое поколение в полном расцвете». Когда дочь Виторгана и его третьей жены будет получать паспорт, актеру исполнится 92 года.

Информация о том, что в семье 78-летнего Эммануила Виторгана и его 55-летней супруги Ирины Млодик появился еще один ребенок, стала одной из самых обсуждаемых событий. Внимание журналистов привлек тот факт, что в таком почтенном возрасте Виторган смог завести еще одного ребенка, когда его внуку Платону уже полтора года.

Сам актер сообщил, что прекрасно понимает, как трудно ему дастся быть отцом в возрасте 78 лет. Помимо этого, Виторган отметил отсутствие иллюзий и адекватное восприятие, которое помогает ему понимать, что «нынешнее поколение он в полном расцвете не увидит».

Как отметили СМИ, когда дочери Виторгану придет время идти в первый класс, актеру исполнится 85 лет. Паспорт наследница артиста получит, именитому отцу «стукнет» 92. А чтобы выдать свою дочь замуж, Виторгану, должен дожить до, как минимум, столетия.