Алёна Ашмарина не признаёт отцовство Ильи Григоренко

Алёна Ашмарина отказывается признавать Илью Григоренко отцом своего ребенка, который должен родиться в июне. Пара экс-участников "Дома-2" рассталась 4 марта, вскоре после счастливой и нежной фотосессии.

В воскресенье Алена Григоренко на своей странице в Instagram заявила о разрыве со своим возлюбленным, с которым имеет совместную дочь. В публикации она отозвалась об уже бывшем партнере без резких выражений или оскорблений.

Алена Григоренко не пожелала проинформировать своих подписчиков, в чем именно заключается причина разрыва. Однако её позиция относительно детей такова - Илья Григоренко не будет присутствовать на будущих родах своего малыша и не сможет видеться с дочерью без разрешения матери. Более того, Алена Григоренко не намерена регистрировать новорожденного под фамилией экс-парня.