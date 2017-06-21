Станислав Садальский испугался за россиян

Известный актёр и блогер Станислав Садальский в Instagram чётко дал понять, какого мнения он про социальные классы поклонников. Кроме того, артист испугался за жизни этих людей, как сообщает VladTime.

Станислав Садальский дал комментарий социально-экономической и политической ситуации в стране после того, как прошёл концерт-митинг в поддержку Владимира Путина. Артист показал изображение анекдотичного характера, где муж рассказывает, как он горд за новые достижения РФ в области военной техники, а супруга просит мыться быстрее, потому что вода даётся по графику. Актёр поинтересовался, как правительство будет выполнять обещание по сокращению числа бедняков.

Садальский предположил самый радикальный способ, то есть, летальный исход. Интернет-пользователей удивило то, что далеко не бедный артист приравнял себя ко всем. Они посоветовали ему не писать вообще о политике, потому что «глупо выглядит». Некоторые предположили, что это скрытая агитация в поддержку одного из кандидатов в президенты, потому что часть комментариев о конкретной персоне в ходе споров подписчиков аккуратно удалялись.