4-летний сын Марии Кожевниковой начал учить иностранные языки

4-летний сын актрисы Марии Кожевниковой «сообщил» в Instagram, что начал учить иностранные языки. При этом мальчик не остановился на одном-двух, а всерьёз увлёкся этим, хотя у него есть и другие занятия, как сообщает VladTime.

Об этом рассказала сама Мария Кожевникова, которая и занимается ведением блога от имени сыновей. Фанаты знают о том, что Ивана и так много увлечений. Например, ему нравится астрономия, и мать старается направлять ребёнка на это, показывая ему разные обучающие ролики. Также Иван занимается хоккеем.

Некоторые поклонники отметили, что поддерживают такое старание Марии Кожевниковой разносторонне обучить сына всему. Однако большинство сделали выводы, что актриса отбирает у ребёнка детство. Интернет-пользователи сравнили сына Кожевниковой с сыном Рудковской, подчёркивая, что обе звёздные мамы слишком перебарщивают с занятостью своих детей.