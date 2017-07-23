Ольга Серябкина рассказала о своих планах на весну

Солистка известного трио SEREBRO Ольга Серябкина – девушка ответственная, которая строит планы. Так она поделилась одним из пунктов на грядущую весну.





По признанию Серябкиной, она собирается обязательно посмотреть экранизацию известного романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Но не фильм 1996 года, а новинку весны 2018-го, трейлер которого вышел сегодня. Ольга призналась, что эта книга является её любимой, что часто встречается среди филологов. Тем не менее ожидания чего-то сверхъественного у девушки нет.



«Вообще скептически отношусь к кино по книгам, потому что это редко получается круто», - пишет Серябкина в социальной сети. Но всё равно отмечает, что ей интересен результат. Поклонники певицы разделили её мнение, назвав свои любимые книги и их отвратительные экранизации. Помимо «Чернильного сердца», «Бумажных городов» и «Искупления», поклонники раскритиковали даже «Гарри Поттера».