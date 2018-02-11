Рыбка готова работать на американские спецслужбы ради освобождения из тюрьмы
Сегодня, 18:51 \\ Шоу-бизнес

Скандально известная Настя Рыбка ради своего освобождения из тюрьмы в Таиланде готова сотрудничать с американскими спецслужбами. Вашукевич апеллирует сведениями о вмешательстве России в выборы США.

 После задержания секс-инструкторов в Таиланде, среди которых фигурировала и Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, и после того, как они выплатили залог, представители местной пенитенциарной службы не выполнили обещание и не выпустили правонарушителей.

В связи с этим, Настя Рыбка не стала молчать и обратилась напрямую к своим подписчикам в социальной сети Instagram, где призвала к помощи спецслужб из США. Рыбка утверждает, что является единственным свидетелем вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах, и в случае, если ее не отпустят, грозится раскрыть определенные данные, которые прольют свет на этот факт.

Таким образом, Рыбка готова рассказать любому субъекту, освободившему ее из тюрьмы, всю необходимую "полезную" информацию.

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