Скандально известная Настя Рыбка ради своего освобождения из тюрьмы в Таиланде готова сотрудничать с американскими спецслужбами. Вашукевич апеллирует сведениями о вмешательстве России в выборы США.

После задержания секс-инструкторов в Таиланде, среди которых фигурировала и Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, и после того, как они выплатили залог, представители местной пенитенциарной службы не выполнили обещание и не выпустили правонарушителей.

В связи с этим, Настя Рыбка не стала молчать и обратилась напрямую к своим подписчикам в социальной сети Instagram, где призвала к помощи спецслужб из США. Рыбка утверждает, что является единственным свидетелем вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах, и в случае, если ее не отпустят, грозится раскрыть определенные данные, которые прольют свет на этот факт.

Таким образом, Рыбка готова рассказать любому субъекту, освободившему ее из тюрьмы, всю необходимую "полезную" информацию.