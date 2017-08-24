Ведущая программы «Время» публично задирает ноги

Телеведущая программы «Время» на Первом канале шокировала поклонников поведением на Мальдивах.





Сейчас Екатерина Андреева отдыхает на Мальдивских островах, наслаждаясь заслуженным временем для себя. На экране зрители привыкли видеть легендарную ведущую серьёзной, собранной, вовлечённой в тему, однако подписчики в Instagram знают её с другой стороны. На странице женщины в социальной сети редко появляются фото.



Вместо них 56-летняя Андреева публикует видео, где предстаёт настоящей – весёлой и озорной. На новом снимке Екатерина Андреева показала своим поклонникам одну из своих интимных частей тела – ступни. Телезвезда задрала ноги на пляже на Мальдивах, чем шокировала фанатов. Так ей было легче наблюдать за экзотическим закатом. Но и поклонники не остались в долгу: хотя некоторым и не понравилась концепция снимка, другие посоветовали женщины чаще находиться в этой позе, потому что в её возрасте это полезно.