"Дети - это такая фигня": Настя Рыбка променяла троих детей на секс-утехи

Настя Рыбка поделилась с журналистами о своих трех детях, о мальчике и двух девочках. Секс-тренер променяла малышей на своих учеников.

Скандально известная в определенных кругах секс-тренер Анастасия Вашукевич, по псевдониму Настя Рыбка, откровенно променяла троих детей на секс. Иначе нельзя констатировать ее слова о том, что свой материнский инстинкт она вполне реализовывает непосредственно во время занятий с учениками, а дети для нее это "фигня".

Стоит отметить, Настя Рыбка имеет троих детей от разных мужчин. Старшие на данный момент проживают в Белоруссии, а та, помладше в США. Можно сказать, что Вашукевич "по договоренности" родила детей, которые сейчас благополучно проживают вместе с биологическими отцами.

Ко всему прочему, Настя Рыбка отмечает, что за воспитание детей она возьмется после того, как им исполнится 14 лет. "Когда мозги появятся", отмечает Вашукевич, заявляя, что именно в 14-й день рождения у детей "появляются мозги".

Все отговорки Рыбки сводятся к деньгам, ибо она искренне считает, что сможет вполне удовлетворить своих детей только посредством материальных благ.

Стоит напомнить, ранее в Сети стало доступно видео задержания секс-инструкторов в Таиланде, среди которых фигурировала и Настя Рыбка.