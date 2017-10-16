Актер Андрей Мартынов госпитализирован с серией тяжелых переломов

Знаменитый советский и российский актер Андрей Мартынов был госпитализирован в больницу с серией переломов. 72-летний артист пострадал из-за обильных осадков в Москве.

Звезда культовой советской картины "А зори здесь тихие" Андрей Мартынов был госпитализирован в медицинское учреждение сегодня, 26 февраля, с серией тяжелый переломов. Сотрудники больницы утверждают, что пациенту придется задержаться здесь на несколько дней, чтобы устранить все возможные негативные последствия.

Так как Андрей Мартынов проживает в Москве один, о случившемся было известно только его соседям. Они утверждают, что актер упал возле подъезда из-за гололедицы, поскольку коммунальные службы не успели вовремя убрать снег.

Медики диагностировали у Мартынова несколько переломов костей предплечья, однако жизни актера ничего не угрожает.