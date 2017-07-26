Лариса Копенкина в прямом эфире обвинила зятя в смерти дочери

Лариса Копенкина во время эфира телепередачи "На самом деле" обвинила бывшего зятя в смерти собственной дочери. Несмотря на вердикт детектора лжи, экс-супруга Прохора Шаляпина не поверила словам мужчины.

Ларисе Копенкиной, некогда супруге Прохора Шаляпина, было очень сложно вспоминать трагедию 20-летней давности. Однако, во время программы Дмитрия Шепелева "На самом деле" женщине пришлось вывернуть душу на изнанку и посмотреть в глаза человеку, которого она откровенно подозревает в смерти дочери.

Стоит напомнить, дочь Копенкиной выпала из окна 21 год назад, однако женщина уверена, что этот случай не является случайностью, именно ее зять, Олег, имеет отношение к смерти родного человека.

Так, Лариса Копенкина не упустила возможности напрямую спросить у бывшего зятя, причастен ли он к этой трагедии. Однако Олег ответил отрицательно, и детектор лжи показал, что мужчина не солгал. Несмотря на неопровержимость доказательств, героиня программы "На самом деле" все равно осталась при своем мнении и не поверила Олегу.