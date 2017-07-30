Звезда «Аншлага» серьезно больна и страдает от нападок шарлатанов

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова призналась, что страдает от тяжелой болезни, о которой она долгое время не рассказывала своим близким. Помимо этого, 53-летняя женщина-юморист регулярно страдает от навязчивых предложений от экстрасенсов и мошенников, обещающих помощь.

Как оказалось, не так давно Светлана Рожкова обратилась к медикам Института кардиологии. Врачи выявили, что у звезды «Аншлага» отмечается интоксикация крови, после чего ей назначили пройти полное обследование.

Оказалось, что у Рожковой есть проблемы с печенью. Болезнь не требует вмешательства и операций, но нуждается в терапии. В течении долгого времени Рожкова скрывала от своих близких проблемы со здоровьем и не афишировала о болезнях в интервью.

Из-за того, что вокруг болезни Рожковой возникло много тайн, поклонники начали придумывать слухи и домыслы. Появились даже версии о том, что у артистки рак. Для того, чтобы развеять все мысли об онкологии, Рожкова решила открыть всю правду.

Помимо того, что Светлана Рожкова рассказала о болезни печени, артистка призналась, что сейчас она страдает от навязчивых предложений от мошенников. Ей часто поступают звонки, в которых люди представляются экстрасенсами, магами и прочими шарлатанами. Предприимчивые люди предлагают Рожковой избавиться от болезни за крупное вознаграждение, но та от них отказывается.