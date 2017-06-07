Юлия Ковальчук делится сокровенным в социальной сети

Российская певица Юлия Ковальчук рассказала о том, чего ей крайне не хватает в Instagram. Популярная певица и телеведущая поделилась с подписчиками тем, что испытывает недостаток солнца и тепла. В данный момент она наслаждается отпуском в теплых странах.

Вот как об этом написала певица в своем микро-блоге: «Я просто очень зависима от солнечных лучей. Я не говорю, что я слишком депрессивный человек, но даже я, при постоянном тёмном и хмуром небе, не могу управлять своим настроением», — поделилась Ковальчук.

Поклонники бурно отреагировали на откровенное признание певицы. Ее пост за считанные часы собрал десятки тысяч комментариев и отметок «мне нравится». Подписчики делились советами с известной певицей. Удивление вызвало то, что артисты – это люди, которые привыкли к жизни в сумасшедшем ритме, невзирая на обстоятельства, и тем более на погодные условия. Тем не менее, Юлия сейчас находится на курорте. Именно такой способ борьбы с русскими морозами и серым небом столицы выбрала для себя Ковальчук.