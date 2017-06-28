Певица Ким Уайлд видела НЛО в пьяном угаре

Британская певица и ди-джей Ким Уайлд рассказала, что встретила НЛО в 2009 году. Но ей не верят и подозревают в избыточном употреблении алкоголя.

Звезда 1980-х Ким Уайлд в своей новой книге рассказала, что в 2009 году встретилась с НЛО «лицом к лицу» у себя дома. Она пишет: «В конце концов, я знаю, что видела. Я не была пьяна и эта встреча изменила мою жизнь. Вы можете думать, что я сошла с ума и перебрала с выпивкой, но это не так». Сейчас Ким 57 лет и она утверждает, что встреча с пришельцами изменила её жизнь к лучшему. «Пришельцы дали мне много новой энергии. Опыт принёс много позитива в мою жизнь».

Ким Уайлд также шутит, что, возможно, инопланетяне посетили её, потому что им понравилась её музыка. Большинство поклонников всё-таки не верят звезде и пишут, что скорее всего, избыток алкоголя повлиял на певицу и пришельцы ей привиделись.